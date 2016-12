Tour de France: Cavendish si ritira

19 luglio 2016

Mark Cavendish abbandona il Tour de France. Alla vigilia della 17a tappa lo sprinter britannico, che in questa edizione ha vinto 4 tappe, ha annunciato il suo addio per preparare al meglio le Olimpiadi. "Vista l'intensità delle precedenti tappe, io e il team abbiamo deciso che continuare avrebbe nuociuto all'altro mio grande obiettivo stagionale, le Olimpiadi - ha spiegato -. Non è stato semplice fare questa scelta, ma non sarò a Parigi".