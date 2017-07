Tour de France, Aru: "Froome favorito, ha una squadra forte"

17 luglio 2017

"Penso che Froome, visto che ha vinto già per tre volte il Tour de France sia il favorito e possegga l'esperienza per vincere anche quest'anno. È in vetta alla classifica generale, ha dalla sua anche una migliore predisposizione alla crono di Marsiglia e inoltre dispone di una squadra molto forte". Così Fabio Aru, nel secondo giorno di riposo del Tour, parlando dell'inglese che lo precede in classifica.