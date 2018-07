Tour de France, 8a tappa: trionfa ancora Groenewegen

14/07/2018

Ottava tappa 181 km Dreux-Amiens. Corsa animata, nelle prime battute, dall’iniziativa goliardica, di Burghardt della Bora che allunga sul gruppo fino a una trentina di secondi di vantaggio solo per fermarsi ed applaudire il gruppo, e più avanti dalla lunga fuga, partita al km 23, di Ten Dam (Sunweb), Grellier (Direct Energie) e Minnaard (Wanty). Ten Dam si rialza presto e rimangono soltanto in due, che arrivano a un vantaggio massimo di 6 minuti e 20 secondi. Il gruppo lascia fare con il classico elastico, anche se nel finale la coppia al comando quasi ci crede, mantenendo il vantaggio intorno poco sotto i due minuti ancora ai -25 dal traguardo. Ma la reazione del gruppo arriva al momento giusto per rientrare. Ai -17, c’è però una caduta che coinvolge numerosi corridori, tra cui Daniel Martin, la maglia a pois Skuijns, Laporte e Alaphilippe. Skuijns riesce a rialzarsi e a rientrare subito, non così gli altri, che vengono staccati di circa un minuto e mezzo prima di riuscire a ricucire parzialmente grazie alla scia delle ammiraglie, ma accusando ugualmente un minuto al traguardo. Minnaard viene ripreso ai -10, Grellier resiste tre chilometri in più guadagnandosi il premio combattività. Ai -3 prova un allungo Gilbert, ma non riesce a fare la differenza. La volata la lancia Sagan, che parte lunghissimo. Sportellate tra Gaviria e Greipel alle sue spalle, con il colombiano a dare una testata, da valutare da parte della giuria, al tedesco. Ma rimonta, da dietro, ancora Groenewegen, che vince nettamente, per il secondo giorno consecutivo, davanti a Greipel e Gaviria, mentre Sagan arriva quarto. Nessun problema per la maglia gialla Van Avermaet che non corre alcun rischio e conserva il primato, per di più ottenendo un ulteriore secondo di vantaggio sul secondo in graduatoria, Geraint Thomas, grazie a un traguardo intermedio.