Tour de France 2017, terza tappa: Sagan si impone sul muro di Longwy

3 luglio 2017

Peter Sagan si aggiudica la terza tappa del Tour de France, conquistando così l’ottava vittoria in carriera nella corsa. Lo slovacco è transitato per primo sul traguardo di Longwy, precedendo l'australiano Matthews e l'irlandese Martin; solo quarto il campione olimpico Van Avermaet, giunto senza energie negli ultimi 200 metri. In classifica generale non cambia nulla: Thomas conserva la maglia gialla con un vantaggio di 5 secondi su Kung.