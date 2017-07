Tour de France 2017, sedicesima tappa: Matthews trionfa al fotofinish

18 luglio 2017

Dopo il secondo giorno di riposo, il Tour de France 2017 entra nella settimana finale: quella decisiva per l'assegnazione dell'ambitissima maglia gialla. La sedicesima, che da Le Puy-en-Velay porta a Romans-sur-Isere (164 km), è una tappa di transizione, alla vigilia del temibile Galibier. Si tratta di una frazione adatta alle ruote veloci e fin dalle prime battute non mancano attacchi e contro attacchi. Tra i primi a provarci c'è anche Alessandro De Marchi ma i primi cinque a tentare l'allungo sono Sylvain Chavanel (Direct Energie), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Thomas Degand (Wanty Gobert), Nicolas Edet (Cofidis) e Daryl Impegy (Orica Scott). Il gruppo maglia gialla controlla senza affanno l'andatura e riprende i fuggitivi quando mancano 118 km al traguardo.



Tra gli uomini di testa manca, però, Marcel Kittel che resta attardato sulla salita della Cote de Boussoulet a causa del ritmo imposto dalla Sunweb di Matthews nel tentativo di mettere in difficoltà lo sprinter tedesco. La Sunweb continua a spingere in testa al gruppo della maglia gialla per consentire a Matthews di ridurre le distanze nella classifica della maglia verde dal rivale e il piano della squadra tedesca paga i propri dividendi. Il gruppo di Kittel, infatti, anche a causa del forte vento che condiziona la gara, non riesce a colmare il gap con la testa della corsa e la maglia verde del Tour sprofonda addirittura ad oltre 9 minuti di ritardo.



Fabio Aru, nonostante l'ottimo lavoro del Team Sky, riesce a restare sempre insieme a Froome, Bardet e Rigoberto Uran e la gara, come previsto, si decide in volata. Il primo a provarci è Daniele Bennati che, a 2 km dal traguardo di Romans-sur-Isere, cerca di allungare in solitaria. Il ciclista della Movistar viene però ripreso a 500 metri dal traguardo con Michael Matthews che taglia per primo il traguardo in un finale al fotofinish davanti a Boasson Hagen e Degenkolb. Furioso il tedesco per una presunta irregolarità nello sprint: dopo l'arrivo ha messo una mano al collo di Matthews, insultandolo in inglese.



Secondo successo per l'australiano in questo Tour de France che recupera 50 punti in classifica maglia verde a Marcel Kittel, portandosi a -29 dal tedesco. Per quanto riguarda la maglia gialla, invece, Chris Froome resta in testa alla classifica con 18 secondi su Fabio Aru e 23 su Romain Bardet.