Tour de France 2017, quattordicesima tappa: Aru perde la maglia gialla, vince Matthews

15 luglio 2017

Dopo le ultime due tappe di emozioni e salite sui Pirenei, che hanno visto Fabio Aru conquistare e difendere la maglia gialla, si arriva a una tappa di difficoltà intermedia da Blagnac a Rodez. Divieto di rilassarsi per il ciclista italiano, che per tutta la gara rimane in gruppo controllando i diretti concorrenti alla maglia gialla. A mettersi male per il sardo è solo a 10 chilometri dal traguardo quando, complice uno scarso supporto dai compagni di squadra, si trova sulla salita finale a troppa distanza dalla testa.



L’arrivo a 25’’ da Matthews gli costa la maglia gialla in favore di Froome, ora a 19’’ di vantaggio. In una gara non troppo difficile, in cui la maggior parte delle squadre ha scelto di controllare e risparmiare le energie, a mettersi in mostra è stato sicuramente De Gendt(Lotto-Soudal), premiato con la pettorina rossa, dopo una fuga durata per quasi tutta la gara e conclusasi a soli 12 km dal traguardo. Terzo Bardet a 23'' e Uran a 29''.