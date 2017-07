Tour de France 2017, ottava tappa: trionfa Calmejane dopo una fuga di oltre 120km

8 luglio 2017

Lilian Calmejane è stato il protagonista assoluto dell'ottava tappa del Tour de France. Il francese della Direct Énergie è andato in fuga ed è arrivato in solitaria a Station Des Rousses: un'impresa visto che a 5 km dall'arrivo si è quasi fermato per i crampi: prima vittoria alla Grande Boucle. I big, invece, si sono controllati. Froome mantiene la maglia gialla, mentre Aru ha dovuto cedere quella a pois.

L'ottava tappa del Tour de France, la Dole-Station des Rousses, è stata caratterizzata da una fuga, composta da oltre 50 corridori, che è partita a circa 60km dalla partenza. I fuggitivi sono riusciti ad arrivare sull'ultimo GPM di giornata, il Montèè de la Combee, con oltre due minuti di vantaggio sul gruppo maglia gialla. Appena la strada è iniziata a salire, Lilian Calmenaje è scattato, seguito da Roche e Gesink; il corridore della Direct Energie ha però intesificato l'andatura e a 3km dallo scollinamento è scattato ancora lasciando sul posto i due compagni di fuga. Nei 10km finali, nonostante un crampo, il francese è riuscito a mantenere un vantaggio di circa 30 secondi su Gesink, transitando per primo sul traguardo di Station des Rousses. Grazie a questa sua stupenda prova Calmejane, oltre alla vittoria di tappa, conquista anche la maglia a Pois, che domani vestirà per la prima volta in carriera.



In classifica generale, non cambia nulla: è ancora Chris Froome il proprietario della maglia gialla. Il britannico conserva i 12 secondi di vantaggio sul connazionale, e compagno di squadra al Team Sky, Geraint Thomas, in testa nelle prime quattro tappe. Resta a 14'', invece, Fabio Aru, vincitore a La Planche des Belles Filles. Domani in programma la nona tappa, la Nantua-Chambèry; una frazione destinata a cambiare le prime posizione della classifica, visto che i corridori dovranno affrontare ben sette GPM in soli 180 km.