Tour de France 2017: Kittel si aggiudica la 2a tappa

2 luglio 2017

I 203,5 km della Dusseldorf-Liegi, seconda tappa del Tour de France 2017, premiano Marcel Kittel. Il tedesco della Quick-Step Floors vince in volata battendo Arnaud Demare della Fdj, André Greipel della Lotto Soudal e Mark Cavendish del Team Dimension Data. Per Kittel si tratta della decima vittoria di tappa al Tour de France, la quindicesima nei grandi giri. Il primo azzurro a tagliare il traguardo è Sonny Colbrelli, della Bahrain-Merida.



L'azzurro è protagonista di uno sprint iniziale che non gli consente, però, di resistere all'assalto del gruppo di testa all'arrivo, con Kittel che lo stacca all'ultimo chilometro. A 30 km dall'arrivo, invece, si verifica una maxi caduta che coinvolge anche Chris Froome, sesto nella crono individuale di Dusseldorf, colpito nella zona lombare destra e costretto al cambio bici. In classifica generale, dopo l'arrivo in Belgio di questa seconda tappa, non cambia nulla: Geraint Thomas conserva la maglia gialla nonostante una difficile giornata per il Team Sky.



L'inglese conserva i 5 secondi di vantaggio sullo svizzero Hueng e i 6 sul vincitore di giornata, che sale al terzo posto. Il primo azzurro è Matteo Trentin, della Quick-Step Floors, quinto a 10 secondi da Thomas.