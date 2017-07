Tour de France 2017: Geraint Thomas si prende la crono e la maglia gialla

1 luglio 2017

Tour bagnato, Tour fortunato. Si apre nel segno di Geraint Thomas e della pioggia il Tour de France 2017 con la cronometro inaugurale di Dusseldorf. Il gallese, che mai prima aveva vinto una tappa in carriera, è autore di una prova da incorniciare che gli permette di chiudere con il tempo di 16'04" e di indossare la prima maglia gialla di questa edizione. Il corridore del Team Sky si mette alle spalle lo svizzero Stefan Kung (BMC Racing Team), attardato di 5'', e Vasil Kiryienka (Team Sky). Il bielorusso precede il favorito della vigilia, il tedesco Tony Martin (Team Katusha-Alpecin) e Matteo Trentin (Quick-Step Floors), il primo degli italiani, staccato di 10''.



In ottica classifica generale, da segnalare l'ottima prestazione di Chris Froome (Team Sky) che chiude in sesta posizione (12 i secondi di ritardo da Thomas) e che accumula già un discreto vantaggio nei confronti di tutti gli altri uomini di classifica. Il bi-campione uscente, infatti, guadagna dai 35 ai 55 secondi su Nairo Quintana, Richie Porte, il nostro Fabio Aru e Alberto Contador, tutti già costretti a inseguire il favorito numero uno. La pioggia battente che è caduta copiosa lungo tutti i 14 chilometri del percorso ha causato anche la rovinosa caduta di Alejandro Valverde che ha sbattuto rovinosamente contro le transenne e che è stato addirittura costretto al ritiro. Nella giornata di domenica è in programma la prima tappa in linea da Dusseldorf a Liegi: un percorso adatto ai velocisti.