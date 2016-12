Tour de France 2016: svelato il percorso

20 ottobre 2015

Passerà da tre Paesi (Spagna, Andorra e Svizzera) ma non dall'Italia. E' stata svelata l'edizione 103 del Tour de France, 3519 km dal 2 al 24 luglio 2016. Due le cronometro individuali, quattro gli arrivi in salita con quello al Mont Ventoux fissato per il giorno di festa nazionale francese. Alla terz'ultima tappa, invece, il traguardo è fissato a Saint Gervais, in prossimità del Monte Bianco. All'evento tra i big presente solo Froome.