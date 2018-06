Tour, Aru e la bronchite: "Ho avuto problemi, 5° posto non è da buttare"

20 luglio 2017

Il podio praticamente è sfumato. Fabio Aru è arrivato in cima all'Izoard 1'02" dopo Froome e Bardet, un minuto dopo Uran, 50 secondi dopo Landa. Difficoltà causate da un principio di bronchite: le prime avvisaglie già sul Galibier. Ora il sardo è quinto nella generale, guidata da Froome che ha 23" su Bardet, 29" su Uran e 1'36" su Landa. Aru è a 1'55". Sabato la crono di Marsiglia, che deciderà il Tour, con Froome ultra favorito e Uran rivale più pericoloso. Per il campione italiano, invece, si spengono i sogni di podio: non sarà nei primi tre sugli Champs Elysée.



"I problemi fisici fanno parte dello sport, vanno accettati". Il principio di bronchite non ha aiutato, ma la brillantezza generale è venuta meno. "Il quinto posto non è da buttare, anche se volevo e vorrei di più da questo Tour de France - ha proseguito il capitano dell'Astana - Nonostante la delusione dobbiamo essere soddisfatti del lavoro svolto nei mesi scorsi, non era facile tornare subito così forte dopo l'infortunio. Ho dato il massimo ma non era facile oggi".