Tour 2016, 7a tappa: Cummings trionfa sui Pirenei

8 luglio 2016

Si inizia a salire al Tour de France e in 29 provano la fuga per affrontare il Col d’Aspin con qualche chance di vittoria: tra questi, a una sessantina di chilometri dal traguardo, c’è anche Vincenzo Nibali che con orgoglio si fa vedere dopo una partenza da dimenticare. Lo squalo di Messina è tra i più attivi e quando Cummings tenta l’allungo è il solo insieme a Impey, Navarro e alla maglia gialla Van Avermaet a tenere testa al britannico della Dimension Data. All’inizio della salita del Col d’Aspin il 35enne ex pistard (oro a Los Angeles 2005 nell’inseguimento a squadre) ha 33” di vantaggio sul trionfatore dell’ultimo Giro d’Italia: un margine che cresce man mano che i chilometri da fare in salita sono sempre meno. Quando Navarro scatta tre volte, Impey riesce a stargli dietro, Nibali non ce la fa più, mentre Van Avermaet sale regolare del proprio passo dietro al messinese dell’Astana. Dietro i big si risparmiano, frenati anche dalla caduta del gonfiabile che segna l’ultimo chilometro: davanti invece è uno splendido assolo di Cummings che taglia a braccia alzate il traguardo di Lac de Payolle con 1’05” su Impey e Navarro, 2’14” su Nibali e 3’04” sulla maglia gialla Van Avermaet, mentre Froome e gli altri big si accontentano di chiudere a 4’29”.



Curioso incidente al termine della tappa. L'arco gonfiabile che segnalava l'inizio dell'ultimo chilometro è crollato sull'asfalto poco prima del passaggio del gruppo dei migliori in classifica. Gli atleti hanno dovuto rallentare, prima di riuscire a trovare un varco per proseguire la frazione.



7.A TAPPA - ORDINE D'ARRIVO

1. CUMMINGS Stephen 03h 51' 58"

2. IMPEY Daryl + 01'05"

3. NAVARRO Daniel + 01'05"

4. NIBALI Vincenzo + 02'14"

5. VAN AVERMAET Greg + 03'04"

6. MATE MARDONES Luis Angel + 04'29"

7. THOMAS Geraint + 04'29"

8. POELS Wouter 6 + 04'29"

9. IZAGUIRRE Gorka + 04'29"

10.VALVERDE Alejandro + 04'29"



LA CLASSIFICA GENERALE

1. VAN AVERMAET Greg 34h 13' 40"

2. ALAPHILIPPE Julian + 06'36"

3. VALVERDE Alejandro + 06'38"

4. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin + 06'39"

5. FROOME Christopher + 06'42"

6. QUINTANA Nairo + 06'42"

7. BARGUIL WARREN + 06'42"

8. ROLLAND Pierre + 06'42"

9. MARTIN Daniel + 06'42"

10. ARU Fabio + 06'42"