Tour 2016, 6a tappa: tris di Cavendish, bruciati Kittel e McLay

7 luglio 2016

È uno strepitoso Mark Cavendish il trionfatore della sesta tappa del Tour de France: il britannico vince in volata a Montauban, regolando allo sprint Marcel Kittel e Daniel McLay. "Cannonball" conquista così il suo terzo successo in questa edizione della Grande Boucle, il 29esimo in carriera: meglio di lui, a quota 34 vittorie, ha fatto solo un certo Eddy Merckx. Nessun problema per Greg Van Avermaet: il belga conserva la maglia gialla.