Tour 2016, 2a tappa: Sagan imperioso, sprint e maglia gialla

3 luglio 2016

La frazione si presenta vallonata e fin dalle prime battute scatta la fuga di giornata composta da 4 corridori: Paul Voss (Bora-Argon 18), Cesare Benedetti (Bora-Argon 18), Vegard Breen (Fortuneo - Vital Concept) e Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). A circa 120 chilometri dal traguardo Contador, esattamente come nella tappa di ieri, finisce sull'asfalto. Il gruppo maglia gialla rallenta la corsa per attendere il rientro dello spagnolo, visibilmente dolorante.



Mentre sul tracciato inizia a piovere, Benedetti si stacca sui saliscendi della Normandia. Restano così in 3 al comando con oltre 2 minuti dal plotone dei migliori. A 8,5 dall'arrivo il belga Stuyven lascia sul posto i due compagni di fuga e prova ad involarsi verso la vittoria. Stuyven affronta l'ultima asperità di giornata, la Cote de la Glacerie di terza categoria ma con punte anche al 14% di pendenza, con 1' di vantaggio sul gruppo dei migliori con la maglia gialla Cavendish che perde definitivamente terreno. Lo sforzo di Kreuziger, compagno di Sagan e Contador alla Tinkoff, permette al plotone dei migliori di riportarsi su Stuyven e così si arriva in volata.



Lo slovacco campione del Mondo in carica si impone su Alaphilippe e Valverde, trionfando tre anni dopo l'ultimo successo alla Grande Boucle, grazie ad uno straordinario sprint. A ruota gli altri big (Aru, Froome e Quintana). Nibali chiude a 11 secondi mentre Contador, staccatosi sull'ultima salita, arriva a +48". Grande sfortuna, infine, per il leader della Bmc Richie Porte che fora ai meno 5 e perde 1'45". In classifica generale Sagan comanda con 8" di vantaggio su Alaphilippe e 10" su Valverde. Froome, Aru e Quintana a 14", Contador a 1'02".