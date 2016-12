Tour 2016, 21a tappa: Greipel da sogno nel giorno di Froome

24 luglio 2016

Ha dovuto aspettare tanto, ma alla fine è arrivato il trionfo. Meritatissimo successo per Greipel a Parigi, nell'ultima occasione disponibile per trovare una vittoria di tappa che in questa edizione ancora mancava. Bravissimo il tedesco a saper aspettare e a superare le montagne: "Ringrazio i miei compagni, hanno creduto in me nonostante non vincessi: senza il loro aiuto non sarei mai arrivato all'ultima tappa", spiega a caldo il ciclista della Lotto-Soudal. Niente da fare per Sagan, nonostante un disperato tentativo di rimonta nella volatona finale.



Ma il 24 luglio 2016 verrà ricordato soprattutto come il giorno del terzo trionfo al Tour de France per Froome. Il britannico conclude al meglio una Grande Boucle da assoluto dominatore, alle sue spalle con distacchi siderali si piazzano Romain Bardet (+ 4'05") e Nairo Quintana (+ 4'21"). Il primo degli italiani è Fabio Aru, 13esimo a oltre 19' dopo la crisi di fame di sabato: un vero peccato per il sardo dell'Astana, che ha dalla sua l'età e il talento per riprovarci già dalla prossima stagione.