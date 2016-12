Tour 2016, 14a tappa: Cavendish cala il poker

16 luglio 2016

Mark Cavendish appone il suo sigillo sulla 14esima tappa del Tour de France , di 208.5 km da Monelimar a Villars les Dombes Parc des Oiseaux dimostrando ancora una volta di essere il più forte in volata. Trentesima vittoria in carriera alla Grande Boucle (la quarta in questa edizione) per il britannico della Team Dimension che si impone allo sprint davanti ad Alexander Kristoff e a Peter Sagan . Chris Froome mantiene la maglia gialla.

A pochi chilometri dalla partenza di Montelimar scatta la fuga di giornata composta da 4 corridori: il francese Jeremy Roy della Fdj, l'americano Alex Howes della Cannondale, lo svizzero Martin Elmiger della IAM e l'italiano Cesare Benedetti della Bora-Argon 18. Il percorso è perfetto per un arrivo in volata e così le squadre dei velocisti lasciano gli attaccanti a bagnomaria concedendo al massimo poco più di 4 minuti di vantaggio.



A 3 chilometri dal traguardo i 4 di testa vengono raggiunti dal gruppo maglia gialla che si prepara alla volata pur facendo grande attenzione al vento forte e al conseguente rischio di insidiosi ventagli. A lanciare lo sprint sono gli uomini della Etixx - Quickstep di Kittel ma è Cavendish a sbucare all'improvviso all'esterno e beffare tutti sul traguardo. Secondo Kristoff, terzo il campione del mondo Peter Sagan. Kittel chiude quinto anche alle spalle di Degenkolb e si lamenta, senza grande convinzione, di un cambio di direzione repentina del britannico dell'isola di Man che può esultare indicando con la mano le quattro vittorie in questo Tour.



Domani va in scena l'attesissima 15esima frazione con la scalata (per due volte) al Grand Colombier. Froome scatterà dalla partenza di Bourg-en-Bresse con un vantaggio in classifica generale di 1'47" su Mollema e di 2'45" su Yates.