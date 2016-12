Tour 2015: crono a Dennis, ma Nibali sorride

4 luglio 2015

La prima giornata del Tour 2015 è favorevole a Nibali. Il suo inseguimento alla seconda vittoria di fila alla Grande Boucle inizia infatti col piede giusto: il 30enne messinese dell’Astana, che un anno fa arrivò a Parigi in maglia gialla regalando all’Italia una delle pagine più belle nella storia del ciclismo, non va oltre il 22esimo posto nella crono di apertura ma conferma di essere arrivato all’appuntamento più importante della stagione nella forma migliore. Nibali, infatti, può andare a dormire con la soddisfazione di essersi lasciato alle spalle quelli che, sulla carta, sono considerati i suoi principali rivali per la vittoria finale: ha guadagnato, nell’ordine, 7” sul britannico Chris Froome del Team Sky, 15” sullo spagnolo Alberto Contador della Tinkoff-Saxo e 18” sul colombiano Nairo Quintana della Movistar.

Tra i pretendenti alla vittoria finale il migliore è stato il francese Thibaut Pinot, più veloce di Nibali di soli 2”. Le speranze azzurre nella crono di Utrecht erano riposte principalmente in Adriano Malori: il 27enne parmigiano della Movistar ha chiuso all’ottavo posto con un ritardo di 29” da uno straordinario Dennis: l’australiano, ex primatista dell’ora, è stato l’unico a scendere sotto i 15 minuti (14’56”) e con la media di 55,446 ha polverizzato il record di Chris Boardman che resisteva dal prologo di Lille del 1994. Domani è in programma la prima tappa in linea, la Utrecht-Zelande di 166 chilometri.