Tour 2015, 18a tappa: impresa Bardet, Froome controlla

23 luglio 2015

Romain Bardet firma l'impresa vincendo la 18esima tappa del Tour de France, da Gap a Saint Jean de Maurienne. Il francese della AG2R, all'attacco fin dai primi chilometri, stacca i compagni di fuga sulla discesa del Glandon chiudendo con 33 secondi su Pierre Rolland per una doppietta tutta francese. Terzo il colombiano Anacona. Non cambia nulla in classifica generale: Froome mantiene la maglia gialla arrivando assieme a Nibali e ai migliori.

Nella prima parte di tappa si susseguono i Gran Premi della Montagna di seconda e terza categoria, terreno perfetto per una maxi-fuga di giornata composta da ben 29 corridori. Tra questi anche Hesjedal, Bardet, Kreuziger, Caruso e la maglia a pois Joaquim Rodriguez. In cima al Col du Glandon (Gpm di Hors Categorie piazzato a 40 km dall'arrivo) i primi a transitare sono Anacona della Movistar e Bardet dell'AG2R. Più indietro, nel gruppo maglia gialla, si assiste all'attacco di Contador che guadagna 20 secondi su Froome, Quintana e su un pimpante Nibali. Nella lunga discesa lo spagnolo della Tinkoff-Saxo viene però raggiunto dagli altri uomini di classifica.



All'imbocco dell'ultima salita, lo spettacolare Lacets de Montvernier di 3,4 km con pendenza media all'8,2%, in testa alla corsa rimane il solo Bardet con 40 secondi su un gruppetto composto da Jungels, Rolland, Fuglsang e Anacona. Il francese controlla il vantaggio e può festeggiare la vittoria con 33 secondi su Rolland e 59 su Anacona che beffa in volata Jungels e Fuglsang. Nel gruppo maglia gialla ci provano ancora Nibali e Contador ma il team Sky di Froome, apparso in leggera difficoltà, chiude tutti gli attacchi portando il britannico al traguardo assieme ai migliori. Il britannico resta il leader della generale con 3'10" su Quintana e 4'09" su Valverde. Sempre settimo Nibali a 8'04".