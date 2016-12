Tour 2015, 17a tappa: impresa di Geschke, cade Contador

22 luglio 2015

Il primo grande colpo di scena è il ritiro di Tejay Van Garderen, terzo in classifica generale e costretto ad abbandonare il Tour tra le lacrime per problemi fisici. Niente da fare anche per il campione del Mondo in carica Michal Kwiatkowski. La fuga di giornata è composta da circa una trentina di corridori che si sfalda man mano che si susseguono i Gran Premi della Montagna (5 in totale).

Sul penultimo, il Col d'Allos, il primo a scollinare è il tedesco Simon Geschke con un minuto di vantaggio sullo statunitense Andrew Talansky e qualcosa di più su Rigoberto Uran. Dal gruppo maglia gialla, staccato di quasi 10 minuti, prova lo scatto Vincenzo Nibali ma Froome, Valverde, Quintana e Contador resistono. In discesa, però, lo spagnolo della Tinkoff-Saxo scivola e perde terreno prezioso.

Sull'ultima salita Geschke non va in crisi e può così alzare le braccia al cielo sotto il traguardo di Pra Loup con 27" di vantaggio su Talansky e 1'01" su Rigoberto Uran. Dal gruppetto dei migliori Froome tiene agevolmente la ruota di Quintana e arriva assieme al colombiano mentre Nibali si stacca solo nell'ultimo chilometro perdendo 15 secondi.

Contador chiude a oltre 2 minuti dalla maglia gialla con evidenti segni della caduta sul suo corpo. La nuova classifica generale vede saldamente Froome al comando con 3'10" su Quintana e 4'09" su Valverde. Contador è quinto a 6'40" mentre Nibali sale in settima posizione a 8'04" dal corridore del Team Sky in maglia gialla.