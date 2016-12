Tour 2015, 13a tappa: Van Avermaet di potenza, Sagan ancora beffato

17 luglio 2015

Greg Van Avermaet vince la 13a tappa del Tour de France 2015 di 198 chilometri da Muret a Rodez, staccando in volata Peter Sagan. Il belga della Bmc taglia per primo il traguardo posto su una salita di 500 metri e beffa così lo slovacco della Tinkoff-Saxo, ancora una volta piazzato e a caccia del primo successo in questa Grande Boucle. Non cambia nulla in classifica generale con i big (compreso Nibali) arrivati insieme alla maglia gialla Froome.