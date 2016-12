Tour 2015, 10a tappa: Froome spaziale, tracollo di Nibali

14 luglio 2015

Pronta-via ed ecco l'attacco di giornata con il francese Pierrick Fedrigo che si lancia in solitaria al chilometro 15. Il ciclista della Bretagne viene raggiunto poi dal belga Kenneth Van Bilsen della Cofidis. I due fuggitivi arrivano a guadagnare quasi un quarto d'ora sul gruppo maglia gialla che, col passare del tempo, recupera terreno arrivando a -2'30" all'imbocco della salita finale, il Pierre Saint Martin, Gpm di Hors Categorie di 15 chilometri con una pendenza media del 7,4% e punte all'11%. A 11 dall'arrivo il plotoncino dei migliori, formato da circa 30 unità, ingloba i fuggitivi. Ci prova anche Robert Gesink ma viene raggiunto dal gruppetto guidato dagli Sky di Froome. Vincenzo Nibali entra in crisi e si stacca sulle rampe più dure. E' notte fonda per il siciliano che decide di salire col suo passo scortato dai compagni dell'Astana e da altri due corridori attesi come Rodriguez e Uran. Ai meno 6 Richie Porte spalanca le porte a Chris Froome che si invola tutto solo verso il traguardo lasciando alle sue spalle Quintana, Van Garderen e Contador, rimasto a corto di energie. Il britannico del Team Sky, vincitore del Tour 2013, si esibisce in un’azione pazzesca e alza tutto solo le braccia al cielo con 59 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Porte che supera nel finale un generoso Quintana (+1'04"). Più indietro Contador (+2'51") mentre Nibali finisce a 4'25". In classifica generale la maglia gialla Froome può gestire un vantaggio di 2'52" su Van Garderen (decimo oggi a 2'30") e 3'09" su Quintana. Decimo in graduatoria Nibali a 6'57".