Tirreno-Adriatico, 2ª tappa: Kittel batte Sagan in volata

8 marzo 2018

CAVENDISH - COSTOLA ROTTA, TORNA A CASA: ARRIVATO FUORI TEMPO MASSIMO

Tirreno-Adriatico di ciclismo già finita per Mark Cavendish. Lo sprinter dell'Isola di Man è caduto a 55 km/h durante la cronosquadre a Lido di Camaiore mercoledì, e ha rimediato la frattura della settima costola sul lato destro, oltre a varie escoriazioni. A fermarlo, però, non è stata la caduta quanto arrivare fuori tempo massimo. "Avrei voluto disputare la 2/a tappa, oggi, che era adatta a noi velocisti e naturalmente sono deluso dal fatto di non poterlo fare", ha scritto l'inglese sui social. Cavendish era già caduto il mese scorso durante l'Abu Dhabi tour. "La fortuna non è dalla mia parte in questo periodo. Sono caduto di faccia, mi sono graffiato tutto e mi sono rotto una costola. Ero riuscito a finire la tappa, ma fuori tempo massimo. Così torno a casa".