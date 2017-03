Tirreno-Adriatico 2017: crono a Dennis, il re è Quintana

14 marzo 2017

Nairo Quintana vince la Tirreno-Adriatico 2017 e bissa il successo del 2015, candidandosi così a grande favorito anche per il prossimo Giro d'Italia. Il colombiano difende la maglia azzurra di leader nella cronometro finale di 10 km a San Benedetto del Tronto vinta dall'australiano Rohan Dennis del Team BMC in 11'18" che precede di 3" l'olandese Van Emden e scavalca il francese Thibaut Pinot al secondo posto nella classifica generale.

Nessuna sorpresa nella cronometro finale della Tirreno-Adriatico 2017, 10 km sul lungomare di San Benedetto del Trento. Il leader della classifica generale Nairo Quintana, partito per ultimo con la maglia azzurra, difende egregiamente il vantaggio accumulato nelle prime sei frazioni e chiude con 25" di margine su Rohan Dennis, 36" su Thibaut Pinot, 45" su Primoz Roglic e 58" su Geraint Thomas; decimo e migliore degli italiani è Domenico Pozzovivo, che termina a 1'59" da Quintana.

La prova contro il tempo va ad uno specialista come Rohan Dennis: il campione australiano, ex primatista dell'ora e già vittorioso nella cronosquadre di apertura col Team BMC, completa la prova in 11'18" precedendo di 3" l'olandese Van Emden e il connazionale Michael Hepburn, e di 8" il britannico Stephen Cummings. Con questo successo Dennis scavalca Thibaut Pinot in classifica generale e termina la "Corsa dei Due Mari" al secondo posto alle spalle di Quintana, già vincitore della breve gara a tappe nel 2015.