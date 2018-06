Spagna: arrestato per rapina l'ex ciclista Aitor González

27 ottobre 2016

Aitor González , l'ex ciclista spagnolo vincitore della Vuelta 2002 , è stato arrestato ad Alicante con l'accusa di furto con scasso . Avrebbe partecipato ad una rapina in un negozio di telefonia mobile e la polizia lo ha fermato sul luogo del furto, accanto a una vetrina frantumata. Lui si è difeso sostenendo che non è stato direttamente lui a mettere a segno il furto ma una persona che si trovava in sua compagnia.

González, in passato, aveva già avuto problemi con la giustizia iberica. Nel 2007 era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza ed era stato poi accertato che prima di mettersi alla guida aveva assunto cocaina. L'anno dopo, invece, era finito in manette per avere aggredito tre persone mentre nel 2011 fu accusato di voler truffare una banca mediante la presentazione di documenti falsi. Un post carriera decisamente poco sereno per il ciclista spagnolo.