Scarponi, martedì i funerali nel campo sportivo di Filottrano

23 aprile 2017

Si svolgeranno martedì alle 15.30 nel campo sportivo a Filottrano (Ancona), i funerali di Michele Scarponi, il corridore marchigiano travolto e ucciso da un furgone mentre si allenava. Nell'obitorio dell'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, è stata aperta una camera ardente, in mattinata per i soli familiari e nel pomeriggio per il pubblico. Lunedì alle 8 la salma di Scarponi verrà trasferita nel Palazzetto dello sport a Filottrano.