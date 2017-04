Scarponi, l'omaggio dei corridori al via della Liegi-Bastogne-Liegi

23 aprile 2017

La Liegi-Bastogne-Liegi ha reso omaggio a Michele Scarponi, il corridore di Jesi che ha perso la vita sabato mattina investito da un camion mentre si allenava in bici. Prima del via della grande Classica del Belgio, giunta alla sua 103.a edizione, i colleghi gli hanno dedicato un lungo applauso in un'atmosfera di grande commozione. Team Astana con il lutto al braccio schierato in prima fila.