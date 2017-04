Scarponi, il pappagallo Franky sul luogo dell'incidente

24 aprile 2017

Hanno condiviso tanti allenamenti e centinaia di km per le strade marchigiane. Uno, Michele Scarponi, in sella alla propria bici, l'altro, il pappagallo Franky, levandosi in volo al suo fianco. Il pennuto, di proprietà di un vicino di casa dello sfortunato corridore, gli ha voluto rendere omaggio posizionandosi su un segnale a bordo strada, sopra ai mazzi di fiori deposti in memoria di Scarponi. Una foto molto poetica postata su Facebook.