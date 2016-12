Riparte il Giro: si arriva a Sestola. Nibali corre per Rosario

17 maggio 2016

È stato un lunedì di riposo, per rigenerare il corpo con relax e qualche sgambata. Ma anche per metabolizzare un lutto che ha devastato tutto il mondo del ciclismo, ma soprattutto Vincenzo Nibali. La morte di Rosario Costa, 14 anni, avvenuta domenica in provincia di Messina. Era uno dei ragazzi dell'Asd Nibali, la squadra fondata dallo Squalo dello Stretto. Doveva essere il suo erede.



"Vincere per Rosario? Sarà un motivo in più - ha detto Nibali a Premium Sport -. La sua morta ha toccato tutti, non ci sono altre parole. Ho parlato col papà, gli ho chiesto come stava la mamma. Andiamo avanti, serve vicinanza. Ma non è facile". Il capitano dell'Astana correrà con una bici dal design rinnovato, coi colori azzurro e bianco e gli stemmi dei tre grandi giri vinti.