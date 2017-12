Pedala! Il romanzo di chi ha voluto la bicicletta

4 dicembre 2017

Pedala è un libro dedicato a tutti gli appassionati di ciclismo ma soprattutto alle persone che amano la bicicletta.

E’ lei la penna che scrive sull’asfalto, è lei il punto di partenza di tante storie che svelano segreti e retroscena di grandi campioni delle due ruote e di gente semplice che grazie alla sua bici compie imprese straordinarie.

E’ un romanzo che parla di un padre ed un figlio legati da un’unica ,indissolubile, passione verso un mondo, quello del grande ciclismo, che li travolgerà, li dividerà, per poi unirli per sempre.



Ci sono le storie dei grandissimi come Coppi e Bartali, Gimondi e Merckx, Moser e Saronni, tra intrighi, risvolti sconosciuti e aneddoti mai letti prima.

C’è un giovane Pantani che scalpita ed un saggio Vittorio Adorni che riveste un ruolo unico nella vita del cannibale Merckx e in quella del protagonista del libro.

E poi ci siamo noi, la gente comune che ama la bici, un mezzo straordinario che ci unisce tutti. Ci sono le nostre storie di pedalatori quotidiani, di esploratori della vita : dal primo giorno senza le ruotine di sostegno , dall’emozione della prima bicicletta e del primo amore.

In sella ad una bici si può sfidare il mondo, e così tra le pieghe del libro troviamo la storia toccante di un padre che percorre in sella, da solo, oltre 2000 chilometri, per onorare la memoria della figlia che ha perduto, e per ascoltare il battito del suo cuore che pulsa nel petto di un altro uomo. Una ragazza che ha donato una parte di sé per regalare la vita ad un'altra persona.

E poi ce il racconto di un pittore di strada che cavalcando la sua bici parte dall’India e raggiunge la sua sposa in Svezia. Quasi 8000 chilometri per andare ad abbracciare la donna della sua vita.

E’ per questo che pedala è un romanzo che può emozionare e coinvolgere i grandi appassionati di ciclismo ma che può essere letto da tutti e apprezzato anche dal pubblico femminile.

“Pedala“ è un atto d’amore verso la bicicletta.