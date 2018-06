Parigi-Roubaix tragica: è morto il belga Goolaerts

8 aprile 2018

Non ce l'ha fatta Michael Goolaerts, il 23enne belga della Verandas Willems-Crelan vittima di un infarto alla Parigi-Roubaix. Il ciclista era stato trasportato d'urgenza in ospedale in elicottero a Lille dopo un arresto cardiaco. Goolaerts si è accasciato al suolo mentre era in sella, nel settore 28 di pavè fra Viesly e Briastre. Subito soccorso con un massaggio cardiaco ai margini della carreggiata, si è spento in serata.