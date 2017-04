Parigi-Roubaix, Guardini finisce in autostrada

10 aprile 2017

Ritirarsi dalla Parigi-Roubaix e ritrovarsi in autostrada. E' quanto successo ad Andrea Guardini, ciclista dell'UAE Team Emirates. Ed è stato lo stesso veronese a raccontare su Facebook la propria disavventura. "Mi sono ritirato, dall'ammiraglia mi hanno detto di tagliare e di trovarci al traguardo. Sarei arrivato 40 minuti prima del gruppo se non mi fossi trovato in una strada a scorrimento veloce". La gendarmeria francese è stata prontamente avvisata dagli autisti delle vetture che stavano percorrendo l'autostrada, spaventati dalla presenza di un ciclista nella corsia d'emergenza.