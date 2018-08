Nibali al via della Vuelta con il dorsale numero 1: "Spero di vincere qualche tappa"

20/08/2018

Vincenzo Nibali sarà al via della Vuelta 2018 (25 agosto-16 settembre) con il dorsale numero 1 . Lo ha comunicato la direzione della corsa spagnola che non vedrà al via il vincitore dello scorso anno, Froome. La scelta è caduta su Nibali, vincitore della Vuelta nel 2010, secondo nel 2017 e più titolato nei grandi giri rispetto a Valverde, Aru e Quintana. Il ciclista italiano sta recuperando dopo l'operazione in seguito alla caduta al Tour de France.

Nibali è tornato ad allenarsi da giorni dopo l'intervento per la frattura alla vertebra, resosi necessario dopo la caduta al Tour de France provocata da un tifoso. Nibali userà la Vuelta come trampolino di lancio per ritrovare la condizione in vista del Mondiale di Innsbruck del 30 settembre: "Per essere soddisfatto di questa Vuelta mi piacerebbe essere protagonista in qualche tappa, sto recuperando e difficilmente potrò pensare alla classifica generale. Mi piacerebbe vincere qualche tappa nell'ultima settimana". Il lavoro è dunque finalizzato ad una condizione che deve per forza di cose andare in crescendo. I capitani della Bahrain-Merida saranno i fratelli Izagirre.