Nibali, addio Astana. Dal 2017 correrà per il Bahrain-Merida Team

3 agosto 2016

Nibali è il primo corridore ad unirsi al neonato team, che sarà diretto dal general manager Brent Copeland, con un passato alla Lampre e in MotoGp. La squadra verrà costruita interamente attorno al corridore azzurro, capitano designato. Una scelta facile, quindi, per Nibali, quella di passare al team del Bahrain: "Sono pienamente coinvolto in questa avventura - ha spiegato lo Squalo - perché è emozionante essere il punto di riferimento di un nuovo progetto così ambizioso. Sarò il leader di un team che punta ad essere protagonista nelle corse più importanti: è davvero affascinante e non vedo l'ora di ripagare la loro fiducia. Hanno una visione chiara e qui ci sono i migliori professionisti di questo sport".