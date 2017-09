Mondiali di ciclismo: a Cosnefroy la prova Under 23

22 settembre 2017

Non arrivano medaglie per l'Italia, che, nella prova Under 23 maschile, disputata sul circuito di Bergen, in Norvegia, si piazza solamente in quinta posizione con Vincenzo Albanese. Il titolo va al francese Benoit Cosnefroy, che, dopo esser andato a riprendere il corridore tedesco Lennard Kamna, scattato sull'ultimo passaggio del Salmon Hill, una salita di 1,5 km al 6% di pendenza media, lo batte in volata; completa il podio il danese Svendgaard.