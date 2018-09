Mondiali ciclismo, Piccolo bronzo nella cronometro Juniores

25/09/2018

Arriva la seconda medaglia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo di Innsbruck. Si tratta del bronzo di Andrea Piccolo, terzo in una crono Juniores da ricordare negli annali per la prestazione straordinaria del fenomeno belga Remco Evenepoel. Il 18enne ha inflitto distacchi abissali a tutti chiudendo i 27,7 km in 33'15", all'impressionante media di 49,97 km/h. Argento all'australiano Lukas Plapp a +1'23", Piccolo terzo a +1'37".

Remco Evenepoel ha tutta l'aria di essere un predestinato, nonostante la sua carriera non abbia seguito le tappe classiche di chi vuole diventare un ciclista. Eppure oggi, a 18 anni (è nato nel 2000) ha la fama di essere il futuro Merckx. Cannibale, lo chiamano già, per la ferocia con cui domina e vince tutte le corse nelle categorie giovanili. La crono mondiale nella categoria juniores ne è l'ultimo esempio, 27 km divorati ai 50 km/h di media.



Il fatto è che Remco Evenepoel fino al 2017 era un calciatore. E anche promettente. A 5 anni era già nelle giovanili dell'Anderlecht, poi una breve parentesi al Psv, prima di tornare in Belgio fino a debuttare con la nazionale U15 e con la U16. L'anno scorso il cambio di vita e di sport. Una folgorazione: nel 2019 passerà già professionista nella Quick-Step Floors in quanto è un predestinato dei pedali. Basta leggere il suo palmares 2017 e 2018 per accorgersi che è un autentico cannibale.