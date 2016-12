Mondiali ciclismo: Morzenti d'argento nella crono juniores

10 ottobre 2016

Prima medaglia per l' Italia ai Mondiali di ciclismo in corsa a Doha. Lisa Morzenti ha conquistato l'argento nella cronometro femminile juniores. Sui 13,7 km del percorso grande prova per la 18enne bergamasca che è stata battuta per soli 7"35 dall'olandese Karlijn Swinkels. Podio completato dal bronzo della francese Juliette Labous. Ottima prova dell'Italia che nella top ten ha piazzato anche Alessia Vigilia (8.a) e Elena Pirrone (10.a).

UNDER 23: GANNA SOLO 14°

Marco Mathis ha vinto la medaglia d'oro nella cronometro maschile Under23 ai Mondiali di ciclismo in Qatar, sull'isola artificiale The Pearl. Con il tempo di 34'08"09, media 50.799 km/h, il tedesco ha preceduto il connazionale Maximilian Schachmann, staccato di 18"63. Terzo posto e medaglia di bronzo per l'australiano Miles Scotson a 37"98 dal primo. I due azzurri in gara, Filippo Ganna e Edoardo Affini, terminano rispettivamente 14° (a 1'37"13) e 20° (a 1'59"53), lontani dal podio. martedì scendono in campo juniores e donne élite: Covi prenderà il via alle ore 8.16, Konychev alle 10.19, Elena Cecchini che, lo ricordiamo, sostituisce Elisa Longo Borghini, scenderà sul percorso alle ore 13.54.