Mondiale pista, omnium: Viviani beffato

5 marzo 2016

Sembrava fosse tutto pronto per festeggiare l'oro. Invece Elia Viviani è fuori dal podio nell'omnium al Mondiale di ciclismo su pista che si è tenuto a Londra. Una delusione atroce per il ciclista azzurro, che prima di questa gara aveva 14 punti su Gaviria. Il partire favorito non ha aiutato Viviani che ha dovuto inseguire fin da subito i rivali. Vince così proprio il colombiano, mentre il tedesco Roger Kluge e l'australiano Glenn O'Shea hanno conquistato argento e bronzo. Nulla da fare per Viviani: la classifica recita Gaviria, Kluge e O'Shea appaiati a quota 191 punti, ma divisi dai piazzamenti parziali. L'azzurro ha chiuso a 189.