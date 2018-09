Mondiale Innsbruck: Nibali e Moscon speranze azzurre

29/09/2018

I FAVORITI

Tra i favoriti non spicca nessun italiano, ma occhio a Moscon e Nibali. Da prendere seriamente in considerazione c'è Julian Alaphilippe che è dato in forma straordinaria. Il francese è uomo da corsa di un giorno e sembra essere nel pieno della maturità. E in più vuole la rivincita personale dopo aver sfiorato la maglia arcobaleno lo scorso anno. Nel lotto dei possibili vincitori anche Michał Kwiatkowski che si potrebbe ripetere dopo il trionfo di Ponferrada 2014. Thibaut Pinot, da buon scalatore, può giocarsi le sue carte ed essere molto pericoloso, così come il colombiano Rigoberto Uran. Potrebbe essere anche il grande giorno dello spagnolo Alejandro Valverde che forse è all'ultima occasione per spezzare la maledizione Mondiale dopo i due argenti (Hamilton 2003 e Madrid 2005) e i quattro bronzi (Salisburgo 2006, Limburgo 2012, Toscana 2013 e Ponferrada 2014). Infine, ma non ultimo l'inglese Simon Yates che è uscito dalla Vuelta con la maglia rossa di leader e promette battaglia. Difficile e quasi impossibile che il tre volte campione uscente Peter Sagan possa ripetersi su un percorso così duro, ma mai dire mai...