Milano-Sanremo, Kwiatkowski: "Ancora non ci credo"

18 marzo 2017

"Vincere la Milano-Sanremo è una sensazione incredibile . Ringrazio i miei compagni di squadra. Hanno fatto un lavoro incredibile oggi". Michal Kwiatkowski (Team Sky) è raggiante dopo aver vinto la 108esima edizione della Classicissima di Primavera, battendo in una volata a tre Sagan e Alaphilippe. Non posso credere di aver battuto Peter". Amaro lo slovacco: "Peccato, avevo una bella gamba. Sono abituato ai secondi posti".

"Non mi aspettavo l'attacco di Sagan sul Poggio - ha spiegato Kwiatkowski, campione del mondo nel 2014 -, è andato all'attacco mantenendo una velocità elevatissima. Poi mi sono concentrato solo sul mio sprint finale".



Sorride amaro invece Peter Sagan, grande mattatore di giornata ma bruciato a pochi metri dal traguardo: "Sono abituato ai secondi posti ormai ma ora mi aspettano altri obiettivi. È andata come è andata, è un peccato. Avevo una buona gamba per fare la volata ma mi hanno recuperato. Potevo fare qualcosa di diverso nel finale? I risultati non contano, l'importante è fare spettacolo per la gente".