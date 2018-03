Milano-Sanremo, cinque imprese da ricordare

15 marzo 2018

Da sempre intrisa di fascino e di epica sportiva, la Milano - Sanremo giunge quest'anno all'edizione numero centoundici. Conosciuta nell'ambiente ciclistico come "La Classicissima", è la corsa di un giorno dal percorso più lungo, 291 chilometri dal capoluogo lombardo alla "città dei fiori". Sono tanti i corridori che hanno contribuito, nel corso di più di un secolo, ad arricchirne il fascino e il prestigio. Abbiamo voluto ricordarne cinque, negli ultimi quarant'anni, che hanno compiuto vere e proprie imprese. Da Merckx in poi, è un lungo racconto per immagini che vale la pena guardare e gustare fino alla fine. Il polacco Michal Kwiatkowski correrà con l'1 quest'anno, dopo il successo del 2017: chi sarà il re del 2018?