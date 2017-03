Milano-Sanremo 2017: colpo Kwiatkowski, Sagan beffato

18 marzo 2017

E' Michal Kwiatkowski il vincitore della Milano-Sanremo 2017! Il polacco del Team Sky la spunta al fotofinish sul traguardo di via Roma beffando il campione del mondo Peter Sagan , secondo, e il francese Julian Alaphilippe , terzo. Grande rammarico per Sagan, il grande favorito della vigilia, che dà spettacolo e spacca la corsa sul Poggio portandosi dietro i due avversari, ma poi deve arrendersi in volata.

La Milano-Sanremo 2017, la classicissima di primavera, la prima classica monumento della stagione, regala spettacolo per tutti i suoi interminabili 291 km. Dopo una fuga iniziale, esauritasi sulla Cipressa, ci provano il belga Wellens e Cattaneo ma vengono subito riassorbiti. Sull'ultima asperità, il Poggio, davanti è Tom Dumoulin a fare il forcing ma quando l'olandese esaurisce il suo compito, c'è un momento di empasse: lì, a sorpresa, scatta il grande favorito, il campione del mondo Peter Sagan, che se ne va da solo con una rasoiata.



Rispondono il polacco Kwiatkowski e il francese Alaphilippe, uscito in grande forma dalla Parigi-Nizza, e il terzetto si invola verso Sanremo, staccando il gruppo. Sagan fa il ritmo, solo il polacco gli dà qualche cambio, e così si arriva alla volata finale. Lo slovacco è favorito, attacca per primo ma da dietro arriva Kwiatkowski che con un colpo di reni lo beffa al fotofinish, terzo è Alaphilippe, apparso da subito quello con meno energie.



Successo di prestigio per Kwiatkoswki, campione del mondo 2014 a Ponferrada e quest'anno vincitore alla Strade Bianche. Ancora una beffa per Peter Sagan, secondo come nel 2013 dietro Ciolek dopo un grande spettacolo: soprattutto la Milano-Sanremo resta stregata per il campione del mondo visto che l'ultimo a vincere la classicissima con la maglia iridata è stato Beppe Saronni nel 1983.