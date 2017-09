Memorial Pantani: vince Marco Zamparella

16 settembre 2017

Arrivato alla sua 14esima edizione, il Memorial Pantani è ormai diventato un punto fermo nel ciclismo italiano. La corsa, valida come decima prova della Ciclismo Cup 2017, ha visto trionfare Marco Zamparella, dopo una fuga infinita, iniziata al chilometro 50 e terminata in volata. E' il primo successo del toscano in questa stagione, arrivato davanti a Ulissi, corridore della Nazionale, oltre a Bernal, terzo, e Cattaneo, quarto. Dietro di loro tutto il gruppo, guidato proprio dai due che alla vigilia erano dati per favoriti e destinati a uno scontro titanico: Colbrelli e Viviani. I due si sono limitati a una gara senza exploit, senza mai perdersi di vista, ma senza nemmeno troppo interesse per andare a recuperare i fuggitivi. Il secondo posto di Ulissi è comunque un ottimo segno per la Nazionale, presente al gran completo per sfruttare l'evento come ultimo test prima della partenza per i mondiali di Bergen. Un test che lascia ben sperare, soprattutto per lo stato di forma dei corridori oltre per l'affiatamento della squadra.