Immenso Nibali: il Giro è suo! Chaves si arrende

28 maggio 2016

Impresa da campione vero di Vincenzo Nibali che, dopo aver riaperto il Giro 2016 vincendo ieri a Risoul, oggi completa l'opera staccando la maglia rosa Chaves sulla penultima salita (aveva 44" di ritardo) e va da solo al traguardo per conquistare la corsa rosa, la seconda in carriera dopo il successo del 2013. Il colombiano incappa in una giornataccia e giunge all'arrivo con 1'36". Il successo parziale è andato all'estone Rein Taaramae della Katusha che ha dedicato la vittoria al compagno Zakarin, caduto ieri e costretto al ritiro.



La 20esima e penultima frazione, 134 km da Guillestre a Sant'Anna di Vinadio, si è praticamente svolta su due tronconi, il primo con una decina di uomini in fuga tra cui Nieve, per gran parte del tempo da solo e bravo a conquistare punti per la maglia blu degli scalatori, Visconti, Atapuma, Dombrowski e Kangert, e il secondo con gli uomini di classifica, Nibali, Valverde, Kruijswijk, Majka e la maglia rosa Chaves. Gli attaccanti hanno superato il Col de Vars, il Col de la Bonnette e il Colle della Lombarda praticamente uniti, poi Taaramae, primo a scollinare sull'ultima salita, prosegue da solo e arriva a Sant'Anna di Vinadio dove conquista un successo di grande prestigio, anche perchè il primo in assoluto di un estone al Giro. A 52" il colombiano Atapuma, terzo Dombrowski a 1'17".



Dietro intanto i big della generale proseguono uniti poi, sulle rampe del Col de la Bonnett, a 14 km dall'arrivo, Vincenzo Nibali scatta dopo il grande lavoro del compagno Scarponi: Valverde e la maglia rosa Chaves sono gli unici a rispondere ma poi, col secondo scatto, lo squalo dell'Astana fa il vuoto. Nibali approfitta anche del lavoro del compagno Kangert, uno dei fuggitivi, e scollina sull'ultimo Gpm con 29" su Valverde e 56" su Chaves, Majka e Kruijswijk. La discesa e gli ultimi km verso Sant'Anna di Vinadio sono una passerella per Nibali e un calvario per Chaves che chiude con 1'36" dall'italiano. La nuova classifica generale vede Nibali leader con 52" su Chaves e 1'17" su Valverde che strappa il podio a Kruijswijk, quarto a 1'50". Domani, domenica, la passerella finale: 163 km da Cuneo a Torino, la città dove Vincenzo Nibali verrà incoronato re del Giro d'Italia 2016.