Giro Valle d'Aosta, ciclista in scarpata: è grave

16 luglio 2015

Dramma al Giro della Valle d'Aosta, gara internazionale a tappe riservata a ciclisti della categoria Under 23. Un corridore è rimasto gravemente ferito in una caduta. Il giovane è uscito di strada ed è finito in una scarpata. L'incidente si è verificato sotto l'abitato di Saint-Barthelemy, nel comune di Nus. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso. L'atleta, uno spagnolo di 20 anni, ha perso conoscenza: forte trauma carico e varie lesioni per lui.