Giro: Polanc felice "Non so dove ho trovato le forze". Jungels "Sorpreso"

9 maggio 2017

"Ringrazio tutti. Questa vittoria ci voleva, dopo quella sull'Abetone al Giro 2015. Sono veramente felicissimo per avere vinto sulla prima salita. Nessuno pensava che potessimo farcela, non abbiamo mai avuto un gran vantaggio. Nel finale non avevo più nulla, non so dove ho preso le forze". Non ci crede ancora lo sloveno Jan Polanc dopo il trionfo sull'Etna al Giro. "Sono sorpreso", ha detto il lussemburghese Bob Jungels, nuova maglia rosa.