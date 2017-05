Giro: Izaguirre "Non ho sprecato l'occasione". Jungels "Temevo di perdere la maglia rosa"

13 maggio 2017

"Sono veramente contento per questa vittoria. Ho avuto una buona occasione e non l'ho sprecata". Grande soddisfazione per Gorka Izaguirre, vincitore dell'ottava tappa del Giro. "È stata durissima, sono riuscito ad andare in fuga, il ritmo è sempre stato altissimo - ha proseguito lo spagnolo della Movistar - Visconti era il rivale più pericoloso". La maglia rosa Jungels, caduto in discesa: "Ero nervoso, ho temuto di perdere la maglia".