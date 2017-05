Giro: Gaviria "Uno sprint perfetto". La maglia rosa Jungels "Giornata fantastica"

10 maggio 2017

"Uno sprint perfetto". Dopo aver vinto la terza tappa del Giro, Fernando Gaviria concede il bis a Messina. "Tutta la squadra ha lavorato per me. Ho attaccato al momento giusto, quando è partito Bennet ho atteso e alla fine sono stato premiato", ha detto il colombiano della Quick Step. Bob Jungels ancora in rosa: "Una giornata fantastica per la nostra squadra. Il finale era insidioso perché c'è stata battaglia per chi va a fare lo sprint".