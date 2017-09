Giro di Toscana: la prima tappa a Cummings, Nibali 4°

26 settembre 2017

Il gruppo, a una quindicina di secondi, è stato regolato in volata da Sonny Colbrelli, reduce dal Mondiale di Bergen. Domani, mercoledì 27 settembre, seconda e conclusiva tappa, da Lajatico a Volterra (161,5 km).



In una gara esaltante, su un percorso di 181,8 km con partenza e arrivo a Pontedera, a trionfare è stato il campione britannico Cummings. Un incubo per Nibali, che dopo aver passato la Vuelta dietro a Froome, ora ha dovuto cedere a un suo connazionale per una manciata di centesimi. Èarrivato infatti quarto lo squalo dello stratto, perdendo in volata con tutti i diretti rivali. Secondo si è infatti pizzato il giovane colombiano Egon Bernal mentre è arrivato terzo il belga Frederik Backaert. I primi attaccanti di giornata sono stati Roy Goldstein, Josu Zabala, Maximilian Kuen e Michele Scartezzini. La loro fuga è stata ben gestita dal gruppo che ha evitato che il divario si ampliasse. A circa 45 chilometri il gruppo si è ricompattato, dando il via al secondo attacco, quello di Vincenzo Nibali, Egan Bernal, Frederik Backaert e Stephen Cummings, che in breve hanno accumulato quasi un minuto di vantaggio sul gruppo. Cummings è poi stato il più veloce di tutti nella volata finale, cogliendo il primo successo con la maglia di campione nazionale britannico conquistata nel mese di giugno. Domani, mercoledì 27 settembre, seconda e conclusiva tappa, da Lajatico a Volterra (161,5 km).