Giro della Toscana 2017: Guillaume Martin trionfa in solitaria

27 settembre 2017

Guillaume Martin è il grande protagonista della seconda e ultima tappa del Giro della Toscana 2017. Il francese, grazie ad uno scatto perentorio nel finale, si impone in solitaria, tagliando indisturbato il traguardo di Volterra. Alle sue spalle si piazza in seconda posizione Giovanni Visconti , che si aggiudica la volata con Cattaneo e Ferrari. Grazie a questo successo il corridore della Wanty-Groupe Gobert si aggiudica anche la classifica generale.

Un successo che vale doppio per Guillaume Martin. Il ciclista francese, classe 1993, vince la seconda tappa e la classifica generale del Giro della Toscana 2017, giunto alla sua seconda edizione. Il 24enne ha staccato nel finale Visconti, che ha chiuso in seconda posizione, seguito dal gruppetto composto da Mattia Cattaneo (Androni-Sidermec) e Fabricio Ferrari (Caja Rural-Seguros RGA).



La seconda tappa si accende quando mancano 165 chilometri al traguardo con sette uomini in fuga: Federico Zurlo (UAE Team Emirates), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF), Jacopo Mosca (Wilier-Selle Italia), Danilo Napolitano (Wanty-Groupe Gobert), Igor Boev (Gazprom-RusVelo), Matthias Krizek (Tirol Cycling Team), Fabricio Ferrari e Josu Zabala (CajaRural-RGA). Il vantaggio dei fuggitivi arriva anche a toccare i 4', ma anche gli ultimi a resistere, Zurlo, Tonelli, Mosca e Ferrari, vengono ripresi sull’ultima salita verso il traguardo. Grazie alla vittoria odierna, Martin si aggiudica anche la classifica generale proprio davanti a Visconti, Cattaneo, Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) ed Egan Bernal (Androni-Sidermec), che hanno chiuso nel gruppetto degli inseguitori.