Giro dell’Emilia Romagna 2017: trionfa Visconti

30 settembre 2017

Centesima edizione, una storia che dura dal 1909, e fermatasi solo in poche occasioni, tra cui le due grandi guerre. Una competizione che più che legittimamente è catalogata tra i classici del ciclismo e che tra i suoi vincitori annovera campioni storici di questo sport, come gli immortali Costante Girardengo, Gino Bartali e Fausto Coppi, fino ai più recenti Gianni Motta, Pierino Gavazzi. Ad entrare nella storia questa volta è toccato a Giovanni Visconti, riuscito a conquistare il podio davanti al compagno di squadra Vincenzo Nibali. Per il secondo anno di fila, è per la terza volta in totale, Rigoberto Uran riesce ad arrivare terzo, mentre Aru, attessissimo di giornata, non è riuscito ad arrivare in top ten. La quarta posizione se l'è pressa infatti l'irlandese Roche mentre Moscon, del team Sky, si è qualificato quinto. Sesto è arrivato Vuillermoz mentre il settimo se lo è aggiudicato Ulissi, tra i favoriti alla partenza, oltre che già vincitore nel 2013. La gara, organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia, si è conclusa, come da tradizione, sul classico circuito con la salita verso il Santuario della Madonna di San Luca, partendo da Bologna.